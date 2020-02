NÉCROLOGIE : Cheikhal Khalifa Aïdara, «Borom Gueulem bii»,  n’est plus !

La communauté Khadr est endeuillée. Chérif Cheikhal Khalifa Aïdara surnommé «Borom Gueulem bii» est décédé, ce samedi, des suites d’une maladie. Alité depuis un certain moment, le guide religieux a rendu l’âme en France où il était, depuis son retour à la Mecque, pour se soigner. Il fut fils de Cheikh Hadramé Aïdara et petit-fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh. Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée, à toute la communauté Khadr et au peuple sénégalais.