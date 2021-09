NAVÉTANE/PHASES NATIONALES 2021 : La SGO, filiale de Endeavour Mining, accompagne l’Asc Mamakhonon.

Championne régionale des phases de l'ORCAV de Kédougou, l'ASC Mamakhonon du village du même nom, dans la commune de Sabodala, représentera la région de Kédougou au niveau national en séniors.



En partance pour cette compétition, le Président de l'ORCAV de Kédougou, Fily Soumaré a informé que le Maire de Sabodala Mamadou Cissokho a offert 2 millions 500 mille francs CFA aux champions, la compagnie minière, SGO filiale de Endeavour Mining a donné 1 million 500 mille et un bus de 50 places. À cela s'ajoute l'appui de bonnes volontés et du CDJ de Saraya.



Pour rappel, les phases nationales de l'ONCAV se dérouleront dans la région de Thiès du 3 au 18 septembre 2021 et l'ASC Mamakhonon prendra départ ce mercredi 1er septembre pour la cité du rail.