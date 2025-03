Mystère à Bignona :Un ouvrier retrouvé pendu dans son usine

Une mort troublante qui soulève des questions



Le village de Colomba, dans le département de Bignona, est en état de choc après la découverte macabre d’un employé retrouvé pendu dans l’usine de transformation d’eau où il travaillait. Amadou Bâ, 29 ans, a été découvert hier matin, le corps suspendu dans le vide, dans des circonstances qui laissent place à de nombreuses interrogations.



Selon Libération, tout laisse penser à un suicide. Le jeune homme aurait attaché une corde au réservoir de l’usine avant de sauter. C’est un collègue qui, en arrivant sur les lieux, aurait fait l’horrible découverte avant d’alerter les riverains et les autorités.



La Brigade de gendarmerie de Bignona s’est immédiatement rendue sur place pour procéder aux premiers constats. Le corps a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor, où une autopsie devra déterminer les causes exactes du décès.



Un drame sans explication apparente



La mort d’Amadou Bâ laisse son entourage dans l’incompréhension la plus totale. Originaire de Pikine, dans la région de Dakar, le jeune homme, célibataire sans enfant, vivait à Colomba pour les besoins de son emploi. D’après les témoignages recueillis par Libération, rien ne laissait présager un tel acte.



« Il ne se plaignait de rien, ne souffrait d’aucune maladie à notre connaissance », confient des proches, déconcertés par cette disparition soudaine.



Autre élément troublant : dans la nuit précédant son décès, Amadou Bâ aurait eu une conversation téléphonique avec sa sœur. Pour l’instant, le contenu de leur échange demeure inconnu, mais pourrait fournir des indices aux enquêteurs.



Un village sous le choc, une enquête en cours



En attendant le résultat de l’autopsie, la consternation règne à Colomba. Les habitants peinent à comprendre ce qui a pu pousser le jeune ouvrier à un tel geste, si tant est qu’il s’agisse bien d’un suicide.



L’enquête devra déterminer s’il y avait des signes avant-coureurs ou si un élément extérieur a pu précipiter ce drame. Libération suit de près cette affaire qui, pour l’instant, reste enveloppée de mystère.