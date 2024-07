Mutisme de l’APR: « le PR BDF a choisi de mettre un terme à la trêve de façon si inélégante. » (Abdou Mbow)

Après avoir renseigné de son option de respecter la courtoisie républicaine des 100 jours, l’APR entend reprendre les hostilités contre le régime du tandem Diomaye - Sonko. D’après la formation politique, son silence était choisi et non subi mais le Chef de l’Etat a agi de sorte que ce mutisme prenne fin.



« Le Président de la République, Bassirou Faye a choisi de mettre un terme à la trêve de façon si inélégante», a soutenu Abdou Mbow. Le parlementaire et ses camarades républicains avaient appelé à une rencontre avec la presse, cet après-midi, pour livrer leur appréciation sur les 100 jours mais également d'apporter des éléments de clarification relativement à quelques contrevérités relevées sur la dernière sortie du président Bassirou Faye.



« Une appréciation simple: absence de cap, absence d'orientation sur les politiques publiques, inexistence du Projet, reniements en cascade, dénigrements, menaces, inquisitions et perquisitions fiscales, pertes d'emplois, etc. Le seul bémol observé, c'est la poursuite de nos grandes réalisations: poursuite du PSE, mise en exploitation de Sangomar pour le pétrole, mise en service du BRT, reprise de l'opération mensuelle de nettoiement etc. », ont commenté Abdou Mbow et ses camarades.