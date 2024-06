Musique / Album "Yaay Kan?" : Yoro Ndiaye en quête d'une identité musicale

Pour ce qui est du choix des sonorités, Yoro Ndiaye avoue avoir voulu restituer ses expériences musicales et s'ouvrir à l'international, d'où la faible présence du Mbalax pur et dur. "J'ai envie de sillonner le monde et pour cela, il me faut une musique internationale (enracinement et ouverture)", fait savoir l'auteur de "Bella" . "Un album disponible sur toutes les plateformes de streaming, toutefois, il est prévu un tirage sur clé pour ceux qui le désirent. Le CD ne se vend plus, nous au Sénégal on n'a pas cette culture d'acheter sur le digital un album. Pour soutenir l'artiste, il faut aller télécharger les chansons sur les plateformes musicales", précise Yoro Ndiaye.