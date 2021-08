Musique AfroRock : Ramatulaay, une perle de la musique sénégalaise sort son nouvel album intitulé « JAMM »

Ramatoulaye Niang, plus connue sous le pseudo de Ramatulaay, est une artiste chanteuse d’origine Saint-Louisienne évoluant dans le monde de la musique depuis plus de 6 ans. Elle a entamé sa carrière musicale en étant première choriste auprès des plus grands artistes sénégalais comme Souleymane Faye, Elage Diouf, Youssou Ndour, Ismaïla Lo,Waly Seck…) Mais aussi lors de divers événements organisés par Fata au Grand Théâtre Daniel Sorano de Dakar. Ensuite en 2014, elle a décidé de fonder le groupe RAFA avec son amie Defa (Album Guente Naa et plus de 300 concerts au Sénégal et au Canada)



Mais en 2018, Ramatulaay décide de développer sa carrière solo en marge de son groupe. Accompagnée de son équipe de musiciens d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale, elle aborde des thèmes qui lui sont chers et qui lui semblent importants, dans un style Afro Fusion aux sonorités africaines (percussions, kora,...), d’inspirations diverses allant de la world music au Mbalax en passant par l’AfroRock.



Les thèmes abordés dans cet EP sont la famille, l’amour, le bonheur des siens et des autres… Son album intitulé JAMM qui signifie en français « un message de paix, de fraternité, d’humanisme rempli d’optimisme pour le futur » englobe tant d’autres thèmes comme « PIMOH, NA NIUKO WANNE, NAMM NAALA, DÉPRIMÉE ».