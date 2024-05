Musée des civilisations Noires: des enregistrements sonores inédits de soldats africains de la 1ère guerre mis à la disposition du public

Le Musée des Civilisations Noires de Dakar accueille du 21 mai au 21 juin une exposition dénommée « Échos du passé: à la découverte du patrimoine culturel immatériel ». C’est une initiative inédite d’autant que c’est la première fois que des musées allemands cherchent et mettent à jour des enregistrements inédits de soldats africains de la première guerre mondiale. En effet, cette exposition sonore et visuelle met à disposition de toutes et tous des enregistrements sonores réalisés sur phonographe et attribués à des sources sénégalaises, jusque-là conservés à Berlin. Certains de ces enregistrements ont été réalisés en 1910 dans le Passage-Panoptikum à Berlin (attraction ethnographique ou « zoo humain » pourrait-on dire aujourd’hui), d'autres dans le camp de prisonniers de guerre de Wünsdorf entre 1915 et 1918 en Allemagne. Cette exposition offre un voyage sonore et visuel en permettant au public de se reconnecter à l'époque, par les costumes et les lieux mais aussi de remettre en question certaines certitudes sur les musiques traditionnelles de même que les techniques de conservation.





L'exposition est le fruit d'une démarche non conflictuelle mais collaborative entre l'Allemagne et le Sénégal, dans le cadre du projet « Le Musée collaboratif» (2023-2025). Elle a réuni le Musée des Civilisations Noires, le Musée Ethnologique de Berlin/Musée d'Art Asiatique, les Musées d'Etat de Berlin, la Fondation du Patrimoine Culturel Prussien et le Goethe-Institut Sénégal.





Durant un mois, l’opportunité est donnée aux chercheurs et étudiants mais aussi au grand public de découvrir ce patrimoine jusque-là inconnu. La journée de lancement de cet événement tenue ce 21 mai a vu la présence du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal Khady Diène Gaye et de son excellence Sönke Siemon, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne.