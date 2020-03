Musée culturel à Agnam-Godo : Près de 2 milliards pour valoriser le tourisme culturel à Matam.

Après avoir convenu avec toute la communauté Alpulaàr, d'implanter à Agnam-Godo( Région de Matam), un musée culturel, les populations de la localité ont pris l'engagement de donner 4 ha à l'association "Tapital Pulàagu" pour y implanter l'insfratructure culturelle.



Le financement tournera autour de 2 milliards et les travaux vont débuter incessamment après les concertations entre le directeur de l'Agétip qui est le maître d'ouvrage délégué, les membres de l'association "Tapital Pulàagu" et quelques représentants de Godo.



Un projet répondant au tourisme économique et culturel



La construction du musée de Agnam-Godo, du fait de sa dimension internationale, va régler un certain nombre de questions. " Le musée participera à l'information sur l'histoire et les réalités peulh de manière générale, ce qui va aider les génerations futures à connaître les traditions et coutumes Alpulàar.

Ensuite, la dimension culturelle sera aussi une réalité une fois que ce chef-d'œuvre verra le jour. À l'instar du site de Gorée qui est aujourd'hui le symbole de l'homme noir, le "musée de la convergence culturelle" à Agnam-Godo, va être un lieu historique qui reflètera les richesses du monde Alpùlaar.