Msr Benjamin Ndiaye au président de la république : « l’engagement politique devrait être davantage orienté vers le bien être des populations »

En présence du ministre de l’intérieur conduisant la délégation du président de la République, Monseigneur Benjamin Ndiaye a adressé ses remerciements à l’autorité suprême ainsi qu’à celles de la communauté chrétienne. À l’occasion de cette 136e édition de la célébration de la dame de la Délivrande, l’archevêque de Dakar a salué la présence forte manifestée lors de cet événement de foi.







« Nous félicitons et rassurons le président de la République pour nos prières et que notre pays puisse poursuivre sa trajectoire de paix et de stabilité. Nous avons un peuple qui a pu faire preuve de résilience. Il nous faut toujours chercher l’intérêt de la nation » a signifié l’archevêque de Dakar lors de la clôture de cette 136e édition de la célébration du pèlerinage de Popenguine. Monseigneur Benjamin Ndiaye considère que la reconnaissance à Dieu doit dicter notre devoir de maintenir nos efforts pour préserver et renforcer la cohésion sociale, socle d’un développement durable, harmonieux et solidaire. « Dans ce sens, l’engagement politique devrait être davantage orienté vers le service du bien être des populations.







Le thème de cette édition du pèlerinage de Popenguine, s’inscrit dans cette droite ligne tout en nous rendant attentifs aux signes des temps. Nous saluons l’engagement pris par l’actuel président de la République de poursuivre les travaux de ce sanctuaire marial de Popenguine » a reconnu l’archevêque.