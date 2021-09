Mr le Président, de grâce supprimez le passeport des épouses et époux des députés car la honte est grande!

S’il y’a un scandale qui porte vraiment atteinte à l’image collective du Sénégal et des sénégalais c’est bien celui des passeports diplomatiques délivrés, il semble, à de fausses épouses de députés avec de faux papiers de mariage! Aujourd’hui, des députés véreux ont apporté le déshonneur à la Nation toute entière! Le nom du Sénégal est galvaudé partout et de nombreux pays étrangers se demandent ce que vaut désormais notre passeport diplomatique. La honte nous est jetée. L’enquête doit être bouclée sans délai et les mis en cause doivent répondre de leurs actes. Les représentants du Peuple doivent donner un minimum exemplarité au lieu de perpétrer des actes de banditisme au sein de l’hémicycle où se votent les lois qui régissent notre pays. Le mal doit être traité à la racine, Mr le Président! De grâce, rapportez sans délai le décret qui accordait le privilège du passeport diplomatique aux épouses et époux de députés. Si un tel privilège conduit à la honte nationale, Mr le Président, supprimez-le! Ce serait le début de la réhabilitation de notre passeport diplomatique qui aujourd’hui est devenu très suspect aux yeux des policiers des frontières de nombreux pays étrangers.