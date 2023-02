Mouvement d’humeur contre la construction d’une gare maritime à Dalifort : La part de vérité du promoteur, Birame Yaya Wane

Entre jets de pierre et de gaz lacrymogènes, les populations de Yarakh et les forces de l’ordre se sont livrées hier à une bataille à distance. L’occupation illégale du domaine maritime est dénoncée par les jeunes sortis en masse pour fustiger cette occupation qui déloge une partie de la population. En effet, une fois sur les lieux des affrontements, Dakaractu a eu la version des jeunes qui estimaient que le promoteur Birame Yaya Wane qui serait à l’origine de cette occupation illégale envisageait, à dessein, la construction d’un bâtiment à usage privé. De plus, toujours selon les riverains trouvés hier par nos équipes sur place, « c’est une construction qui limite l’accès des populations à cette zone maritime à laquelle elles ont droit ». C’est par la suite que nous avons jugé nécessaire de contacter le promoteur, qui donne sa version des faits et brandit des documents pour étayer ses propos. De quoi s’agissait-il concrètement ?



Salon Birame Yaya Wane qui s’exprime à notre micro, il s’agit d’un projet maritime pour la mise en place de neuf gares jusqu’à Mbour. Il y aura la gare de Ngor, celle de la mosquée de la divinité, celle de soumbédioune, de Le Dantec, de Savanna, du Port de Dakar, de Thiaroye Arezki, de Rufisque, de Ndayaan, de Saly et celle de Mbour. Dans cette liste, la gare qui nous intéresse est celle de Thiaroye Arezki. En effet, comme les autres gares, cette partie, d'une superficie de 9205 m² est située dans la commune de Dalifort est sous le pilotage de la Société GREENWICH MERIDIAN INTERNATIONAL TRADING (GMIT), qui est autorisée à occuper suite à l’approbation de la commission des opérations domaniales depuis 2016.



«Ce problème qui fait écho depuis hier est alimenté par des habitants de Yarakh. En réalité, je n’ai aucun problème avec la mairie de Dalifort. C’est un certain Maodo Dieng habitant à Hann Montagne 6, qui vient semer la confusion dans cette affaire en désinformant l’opinion sur les véritables raisons de la construction de cette gare. Il est allé même jusqu’à dire que c’est une auberge que je suis en train de construire sur ce site dans lequel ils (ces habitants de Yarakh) n’ont aucune influence », dénonce le promoteur Birane Yaya Wane qui nous explique toujours, ce qui a amené ces habitants à s’éterniser sur ce site. « Ces gens ont tous reçu leurs indemnisations de la part de l’autorité territoriale. En réalité, je leur avait permis d’occuper le site le temps de finir les procédures pour obtenir tous les documents. Mais c’était une erreur de ma part car ces gens ne méritent pas toutes ces faveurs », regrette notre interlocuteur. En réalité, nous explique Birane Yaya Wane, une sommation leur a été servie et il est maintenant temps de quitter les lieux car, ce projet de construction doit démarrer. D’ailleurs, il estime leur avoir fourni tous les documents à sa disposition pour leur montrer sa bonne foi sur cette affaire qui est l’intérêt de tout le Sénégal avec ce projet qui servira tout le peuple sénégalais.

Dans cette interview avec Dakaractu, le promoteur confirme son intention d’aller jusqu’au bout de cette affaire et n’envisage point laisser ces gens qui sont à la solde d’un manipulateur et soi-disant activiste freiner ce projet qu’il a, à mener dans le cadre de la promotion des infrastructures maritimes...