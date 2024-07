Mouvement d’humeur à la RTS : Des agents arborent le brassard rouge contre PAN qui campe sur sa position

Des agents de la télévision nationale RTS sont en colère et très remontés contre leur nouveau directeur général, Pape Alé Niang. Ce mardi 2 juillet 2024, les agents de la Rts arborant des brassards rouges ont tenu un sit-in dans l'enciente de la maison afin de contester la décision du nouveau directeur général.



En effet, les relations entre les employés de la RTS et le directeur général ne sont plus au beau fixe suite à une note de service qui suspend "l'effectivité du décret 2024-837 accordant des avantages financiers aux agents."



Selon Pape Alé Niang, « aucune couverture budgétaire n'a été garantie pour supporter cet impact financier qui, estime t-il, risque de créer un déséquilibre et entrave la rationalisation des dépenses au sein de l’entreprise.



En effet, dans son élan de rationaliser les dépenses de la télévision nationale, le nouveau directeur général s'est attaqué à certains avantages et cela n'est pas du goût du collectif des travailleurs. Ainsi, le fond commun plafonné à 200 millions de FCFA a été simplement coupé, des lignes téléphoniques suspendues et les salaires revus à la baisse et les avances Tabaski supprimées, à en croire les employés de la Rts.



Face à cette situation, le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel public (SYNPAP) hausse le ton et ne compte aucunement se laisser faire. Dans une lettre ouverte au directeur général, les employés de la télévision nationale réfutent les décisions du nouveau directeur et considèrent que ce dernier est « induit en erreur ou s'est trompé de bonne foi ».



À cet effet, dans leurs plans d'actions contre la direction de la Rts, les travailleurs comptent porter l'affaire devant la justice et saisir la direction du travail. Le SYNPAP n'exclut pas de déposer un préavis de grève dans une semaine, si la Direction ne revient pas sur sa décision. Cependant, ils ne sont pas fermés à se mettre autour d'une table avec la direction.





Pour sa part, quoi qu'il advienne, le directeur dit prendre toutes ses responsabilités et attendre jusqu'à ce que la soutenabilité de cet accord soit garantie pour poursuivre son application.