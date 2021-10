Mouvement Al Istikhama : « La diabolisation de mon travail remonte à ma thèse en 1992 » (Mouhamad Ahmad Lô)

Le leader du mouvement Al Istikhama appartenant à la mouvance Salafiste, Mouhamad Ahmad Lô fait fréquemment face à des attaques contre sa personne et son mouvement. Ce dernier est souvent suspecté d’avoir des relations avec les groupes terroristes du Mali, ou de dénigrer les différentes communautés religieuses du pays.



« La diabolisation de mon travail et de ma personne, ce n'est pas nouveau, ça date depuis ma thèse publiée en 1992 », a-t-il fait savoir avant de défendre que son mouvement ne fait que se conformer aux enseignements de l'Islam et de la Sunna. Avant d’ajouter que toutes ces agitations ne sont qu’un plan pour caricaturer négativement l'image de sa communauté...