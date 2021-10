Moustapha Name sur son utilisation en sélection : " On n'a des postes de préférences mais on doit s'adapter... "

Le milieu de terrain du Paris FC, Moustapha Name est revenu sur sa situation en équipe nationale du Sénégal où son temps de jeu et son utilisation font débat. Face à la presse, il a avoué qu'il avait certes un poste préférentiel, lui le milieu de terrain offensif de formation. Mais qu'en sélection il faut surtout savoir s'adapter et répondre présent pour le coach et le peuple sénégalais. Une réponse modérée, servie en présence dz Aliou Cissé qui prenait également part à cette conférence de presse. Depuis son arrivée en sélection A, Name peine encore a gagner une place de titulaire, enchaînant les entrées en fin de partie à des postes parfois défensifs...