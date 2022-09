Moustapha Name : « Cela fait longtemps que je me prépare à jouer au poste de latéral droit… »

Titularisé pour la première fois en équipe nationale du Sénégal, ce samedi, en match amical contre la Bolivie, Moustapha Name a vécu ce moment avec fierté. C’est du moins ce qu’a fait savoir le nouveau pensionnaire du Pafos FC en Chypre, à l’issue de la victoire des Lions 2-0 contre la Verde…



« J’étais très content de commencer ce match en tant que titulaire. Cela faisait très longtemps que j’attendais que ce jour arrive. Je tenais aussi à remercier mes coéquipiers qui m’ont tous mis à l’aise. Mais, ce n’est pas une fin en soi, il faut que je continue à bosser et donner le meilleur de moi-même »



D’après l’ancien capitaine de Paris FC, l’essentiel a été fait par le Sénégal qui a sorti un match amical correct… « Nous sommes contents d’avoir remporté la victoire face à un adversaire agressif, qui a mis de l’engagement. C’était à nous de mettre les ingrédients et faire ce qu’il fallait pour faire la différence. »



En l’absence de Bouna Sarr, Youssouph Sabaly et Noah Fadiga tous forfaits pour ce regroupement des Lions, le sélectionneur Aliou Cissé a sorti son plan de secours en titularisation Name. Ce dernier, qui est plus habitué à évoluer en qualité de milieu offensif, avouera qu’il travaille à ce poste depuis un bon moment …



« Ce n’est pas juste cette semaine, cela fait longtemps, plus d’un an que je me prépare à jouer au poste de latéral droit. Avec le coach, en sélection nationale je m'entraîne beaucoup à ce poste. Je peux dire que même lors de la dernière CAN j’y étais comme latéral droit. Donc ce n’est pas nouveau pour moi… »