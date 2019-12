Moustapha Gaye (Nouveau DTN Basket) : « C’est un honneur pour moi d’être promu à ce niveau… »

Belle promotion pour Moustapha Gaye qui est officiellement passé du poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket-ball à celui de directeur technique national (DTN.) Une décision entérinée ce mardi soir au sortir de la réunion du bureau fédéral.



C’est ainsi que le principal concerné, qui a réagi à chaud sur la Rfm, s’est félicité de la confiance placée en sa personne. « C’est un honneur pour moi d’être promu à ce niveau de responsabilité. Et, vraiment je remercie la fédération sénégalaise de Basketball et le ministre des sports pour la confiance placée en ma personne. Avec l’appui des uns et des autres on y arrivera. » a déclaré le nouveau DTN.



Pour ses premières grandes décisions, il s’agira pour Tapha Gaye de designer les deux entraineurs pour diriger les équipes nationales féminines et masculines. En outre, il aura la lourde tâche de relancer le basket-ball sénégalais qui peine à retrouver son leadership en Afrique.