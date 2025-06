Moustapha Diakhaté face au juge ce matin : « J'avais honte parce que je pensais qu'on allait me poursuivre pour des faits plus sérieux »

Déféré ce matin devant le tribunal des flagrants délits pour offense au chef de l'État, Moustapha Diakhaté n'a pas mâché ses mots. L'ancien parlementaire a déclaré : « Quand l'enquêteur avait commencé à m'interroger, j'avais honte parce que je pensais qu'on allait me poursuivre pour des faits plus sérieux », a-t-il indiqué face au juge.



L'ancien président du groupe parlementaire BBY (Benno Bokk Yaakaar) a poursuivi en interpellant le ministère public : « Ce même procureur n'a pas eu le temps de poursuivre Ousmane Sonko lorsqu'il a appelé Bassirou Diomaye Faye de Serigne Ngoundou. C'est l'insulte la plus grave qu'il ait entendue depuis qu'il est élu président de la République. Ousmane Sonko a utilisé ce sobriquet dont tout le monde connaît la signification. Or, Serigne Ngoundou veut dire : un faux marabout, celui qui ne dit pas la vérité », a lancé l'ancien député.