Moussala : un trafiquant de drogue arrêté avec du chanvre indien et du Tramadol destiné aux sites d’orpaillage

Le Secteur Frontalier de Moussala a procédé, le 27 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu au poste avancé de Kolia.Lors de son arrestation, le suspect était en possession de :Au cours de son audition, il a reconnu être le propriétaire de la drogue et des comprimés saisis, précisant qu’il comptait les revendre dans les sites d’orpaillage traditionnels de la zone.À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été déféré devant le parquet.