Moussala : un trafiquant de drogue arrêté avec du chanvre indien et du Tramadol destiné aux sites d’orpaillage

Le Secteur Frontalier de Moussala a procédé, le 27 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu au poste avancé de Kolia.
Lors de son arrestation, le suspect était en possession de :
• 52 petits sachets de chanvre indien,
• 10 plaquettes de Tramadol (100 comprimés au total),
• une somme de 18 000 francs CFA,
• et une moto de marque HAOJUE.
Au cours de son audition, il a reconnu être le propriétaire de la drogue et des comprimés saisis, précisant qu’il comptait les revendre dans les sites d’orpaillage traditionnels de la zone.
À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été déféré devant le parquet.
Lors de son arrestation, le suspect était en possession de :
• 52 petits sachets de chanvre indien,
• 10 plaquettes de Tramadol (100 comprimés au total),
• une somme de 18 000 francs CFA,
• et une moto de marque HAOJUE.
Au cours de son audition, il a reconnu être le propriétaire de la drogue et des comprimés saisis, précisant qu’il comptait les revendre dans les sites d’orpaillage traditionnels de la zone.
À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été déféré devant le parquet.
Autres articles
-
Trahi par la boue : le dealer piégé par sa propre voiture
-
Interception de la flottille pour Gaza: la Turquie accuse Israël de commettre "un acte de terrorisme"
-
Electricité coupée à Tchernobyl: Zelensky accuse la Russie d'être une "menace mondiale"
-
Sédhiou : interpellation d’un individu transportant 20 kg de chanvre indien vers la Gambie
-
ICS / Campagne agricole 2025-2026 : Une production record de plus de 105.000 tonnes d’engrais[...], des baisses notables sur les tarifs appliqués