Moussa Sabaly, président de la fédération des cotonculteurs du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest : « Les vrais agriculteurs ne se plaignent pas… »

« Ce sont des gens qui sont dans leurs bureaux de Dakar et n’étant même pas agriculteurs qui, voyant leurs intérêts menacés, attaquent la gestion transparente de l’agriculture. Mais, les vrais agriculteurs ne se plaignent pas car ils ont reçu les intrants, les semences, le matériel agricole léger à temps. Ce qui pourrait m’inquiéter c’est qu’on me dise que les producteurs se sont plaints car n’ayant pas reçu les semences et autres pour cultiver mais pas ces lobbyistes véreux. Cependant, nous avons eu des craintes dans le retard des pluies mais ceci ne peut être imputé au ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Et ce champ que nous visitons est un exemple illustratif du bon déroulement de la campagne agricole hivernale », déclare Moussa Sabaly, le président de la fédération des cotonculteurs du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest, président du Conseil départemental et député de Médina Yoro Foula (Kolda).



Mamadou Cissé, maire de Mbourouco et président des opérateurs stockeurs de Kolda, d’ajouter : « nous avons reçu les semences et les intrants à temps. Dans ma collectivité territoriale qui est le grenier du département de Médina Yoro Foula et de Kolda, tous les producteurs ont reçu leurs semences. Nous avons approvisionné tous les points de vente à temps pour satisfaire les besoins des cultivateurs. Mais de tierces personnes dont les intérêts sont menacés et qui n’apportent rien à l’agriculture sinon des difficultés, ne sauraient nuire véritablement à la gestion transparente du secteur. Par exemple, si ma collectivité n’avait pas reçu de semences, je serais aux premiers rangs des manifestants pour réclamer justice. Par conséquent, nous n’avons rien à reprocher au maer Moussa Baldé, sinon qu’il a fait preuve d’intelligence et de subtilité dans la gestion transparente de l’agriculture », explique-t-il.