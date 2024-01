Moussa Niakhaté : « On ne pense pas à l’hostilité du public ivoirien… »

Moussa Niakhaté, défenseur sénégalais, ne compte pas se laisser impressionner par l'hostilité présumée du public ivoirien lors du match décisif de huitièmes de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ce lundi à 20h00 gmt. Malgré le fait qu'il retrouvera certains de ses coéquipiers de club, tels que Serge Aurier, Ibrahim Sangaré ou encore Willy Boly, Niakhaté a affiché confiance et sérénité lors de la conférence de presse d'avant-match, tenue dimanche matin.



D'emblée, il a souligné que : « Nous, (les Lions), ne pensons pas à l'hostilité du public. Nous ne pensons qu'au match, car il s'agit simplement de football. Le football se joue sur le terrain avec un ballon. Nous savons que nous sommes à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et nous savons que le public sera derrière son équipe, ce qui est tout à fait normal. Mais cela reste du football » prévient-il.



Après avoir manqué le dernier match des Lions en raison d'une blessure, il annonce qu'il est de nouveau en pleine forme. « J'ai reçu un coup lors du match contre la Gambie. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai été bien pris en charge et j'ai travaillé étroitement avec le staff médical pendant ces jours-là, et maintenant je me sens très bien. »



C'est une bonne nouvelle pour la défense sénégalaise qui retrouve l'un de ses piliers depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Moussa Niakhaté affiche ainsi une mentalité résolument positive et se concentre sur ce match capital.



Mouhamadou Moustapha GAYE