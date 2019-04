Moussa Bocar Thiam : « Je ne vais pas dans l’opposition… Je suis à la disposition du Chef de l’Etat »

En quittant le parti socialiste, Moussa Bocar Thiam, désormais ex porte-parole adjoint des verts ne va pas atterrir dans l’opposition. Il a dit se mettre à la disposition du Chef de l’Etat Macky Sall, par ailleurs Secrétaire Général de l’APR. « Au sein du parti socialiste j’ai été le 1er à dire que le candidat du PS c’est Macky Sall. J’ai aussi fait partie du pool de communication du Président Macky Sall et je l’ai élu à 86% à Ourossogui, mais aussi dans tous les fronts, tous les débats pour faire comprendre à l’opinion sénégalaise, les avantages que les sénégalais pouvaient avoir pour réélire le Président Macky Sall. Je me mets à la disposition du Président de la République. Lequel, je compte soutenir et accompagner jusqu’à la fin de son mandat. Et c’est en parfaite cohérence de la marche que le Sénégal doit avoir », a-t-il dit lors de son face à face avec la presse