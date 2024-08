Moussa Bala Fofana: « Ce qui me lie à Serigne Bass Abdou Khadr…

Le ministre de l’urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires était présent au Grand Magal de Touba ce vendredi. Moussa Bala Fofana qui fait partie des hôtes de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, n’a pas manqué de rappeler ses relations avec l’homme religieux et qui ne datent pas d’aujourd’hui. « Cheikh Bass Abdou Khadr est un homme que je respecte beaucoup de par son humilité, sa constance et l’intérêt qu’il met toujours en avant pour la Tarikha Mouride. Mais aussi, il joue un rôle très important dans la politique et j’en sais quelque chose. Mes relations avec lui sont particulières » a confié le ministre Moussa Bala Fofana au micro de Dakaractu.