Mountaga Sy à la communauté portuaire : « Relever le défi, c’est mettre le port au cœur de cette problématique liée au quotidien difficile des populations »

Le nouveau directeur général du Port autonome de Dakar a pris service ce matin après des échanges sur des dossiers concernant la société nationale qui participe d’ailleurs significativement à l'économie du Sénégal. Avant la poignée de mains entre Aboubacar Sadikh Bèye et Mountaga Sy, les discours ont fait le tour des acteurs portuaires qui travaillent désormais avec le nouveau patron du port qui promet de se pencher sur les urgences. Parmi elles, la question cruciale du déploiement efficace et rapide des bateaux de riz, d’huile pour soulager les populations. « Nous allons rapidement essayer de résoudre ce problème de congestion. C’est de travailler à ce que les bateaux puissent arriver à la maison à moindre coût. C’est la contribution des acteurs sur cette instruction du chef de l’État au gouvernement », souligne le nouveau directeur du port.



Un plan de contingence est aussi nécessaire au regard de cette problématique de la congestion au sein du port de Dakar. Il faut, selon Mountaga Sy, apporter les réponses adéquates pour que les denrées de première nécessité soient rapidement accessibles aux familles. « J’invite la communauté portuaire autour de moi, pour que les instructions du président Macky Sall soient rapidement mises en pratique. Aussi, à travers l’engagement du privé national sur les opportunités d’investissement, Mountaga Sy, appelle à investir dans les zones économiques spéciales et aussi, que la tutelle accepte que le port apporte ce rôle-là. « C’est un écosystème économique performant. Il faut également qu'un plan d’urgence soit mis en place. J’ai échangé avec la tutelle, le PCA du port, et je pense que l’ancrage institutionnel dont bénéficie le port vis-à-vis de sa tutelle facilitera les grandes décisions à prendre », conclut le successeur de Aboubacar Sadikh Bèye rappelant l’importance de cette tutelle pour faire sauter les verrous administratifs en vue de maximiser les performances du port.