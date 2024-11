Moto disparue et fausse promesse : Ng. Diop, livreur de Jakarta, toujours en prison pour abus de confiance

Un simple contrat de transport tourne au cauchemar pour Kh. Faye, qui n’a jamais revu sa moto Jakarta après l’avoir confiée à son employé, Ng. Diop, en avril dernier. Selon le quotidien L’AS, Diop croupit désormais en prison pour abus de confiance après avoir disparu avec le véhicule, laissant sa patronne dans l’attente et l’incompréhension.



Tout commence lorsque Kh. Faye décide de confier une moto Jakarta à Ng. Diop, dans le cadre d’un contrat de transport avec des conditions simples : il devait lui verser trois mille francs CFA chaque jour en contrepartie de l’utilisation du véhicule. Mais après quelques jours, Diop disparaît avec la moto, rendant impossible le versement journalier attendu par sa patronne.



Inquiète et agacée, Kh. Faye tente de le contacter, mais les réponses de Diop sont vagues et confuses. Il lui explique avoir prêté la moto à un certain « Leuz », un ami dont il ignore le domicile. Cette excuse douteuse ne convainc pas la patronne, qui finit par porter plainte auprès de la police des Parcelles Assainies.



Selon les informations de L’AS, Ng. Diop a finalement été interpellé et présenté devant les enquêteurs. Face aux accusations, il a reconnu les faits, avouant n’avoir jamais restitué la moto ni respecté le contrat passé avec sa patronne. Placé en garde à vue, il a ensuite été déféré au Parquet pour abus de confiance.



En attendant son procès, Diop reste en détention, payant ainsi le prix de la trahison de la confiance accordée par sa patronne.