Mort subite : Un joueur du DUC foudroyé par un malaise en plein entraînement...

Badou Wade, footballeur au Dakar université club (DUC, Ligue 2) est décédé ce jeudi des suites d'un malaise cardiaque survenu en plein entraînement. Une terrible nouvelle qui a endeuillé l'ensemble du monde sportif sénégalais.



Interpellé par Dakaractu, Pape Assane Cissé, footballeur et par ailleurs capitaine du DUC, est revenu sur les derniers instants qui ont précédé le décès tragique de son coéquipier. Encore sous le choc il explique : "J'étais présent à l'entraînement avec tout le groupe. On s'est entraîné normalement comme à l'accoutumée. Après avoir pris la pause fraîcheur pour boire de l'eau et s'hydrater, nous avons tous repris l'entraînement. Cinq minutes après, il s'est brusquement écroulé devant nous... Quand nous lui avons demandé ce qui lui est arrivé, il a fait part d'une difficulté à respirer. C'est par la suite qu'on lui a donné les premiers secours avant de l'évacuer à l'hôpital qui se trouvait juste à côté. Peu de temps après on nous a annoncé qu'il avait succombé à son malaise."



Pa Assane de témoigner que le disparu "était quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait. Un joueur très rigoureux et déterminé sur le terrain. Il était très talentueux et surtout un adepte de la victoire et du beau jeu... Je suis particulièrement ému de sa disparition."