Mort du président Ebrahim Raisi: Le Hezbollah libanais présente ses condoléances

La mort du président iranien Ebrahim Raisi, a été annoncé ce lundi quelques heures après l'accident de son hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. Le parti politique et un groupe paramilitaire islamiste chiite, Hezbollah libanais a présenté ses condoléances au peuple iranien.







« Le président Raïssi était le grand espoir de tous les opprimés du monde. Nous présentons nos condoléances au 12ème Imam chiite (AS), l'Imam Khamenei, à la nation patiente de l'Iran, et à tous les musulmans et chercheurs de liberté du monde pour cette perte ».







Selon plusieurs médias locaux, ont annoncé le décès du président Iranien dans l'attente d'une déclaration des autorités après la découverte de l'épave de l'hélicoptère à l'aube. La télévision diffuse lundi matin des chants religieux en montrant des photos du président.