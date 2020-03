Mort de Pape Diouf : Retour sur le parcours de l’ancien président de l’OM.

Ancien journaliste à La Marseillaise dans les années 1980, il fut un agent à succès à partir des années 1990, s'occupant des intérêts de Joseph-Antoine Bell, Marcel Desailly, Basile Boli, William Gallas, Samir Nasri ou Didier Drogba, entre autres joueurs. Pape Diouf est arrivé à la tête de l'OM en 2004, avant d'être officiellement nommé président en 2005.



Dirigeant estimé, il a été un des acteurs majeurs du football français, réputé pour ses passes d'armes avec son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas, et son langage de haute tenue. Débarqué par Robert Louis-Dreyfus en 2009, il est devenu un conférencier recherché dans les colloques sportifs, entre le visionnage d'un combat de lutte sénégalaise et la lecture d'un vieux numéro du Miroir du football dans son appartement surplombant la corniche Kennedy, à la frontière des septième et huitième arrondissements marseillais.



Mis en examen dans l'affaire des transferts douteux de l'OM, fin 2016, une décision judiciaire levée en 2018, il avait ensuite filé à Dakar, auprès d'une partie de sa famille.