Montée en puissance de 1xbet au Sénégal : quand l’appât du gain facile hypothèque des avenirs et constitue une menace sécuritaire

Ce pays ouest-africain lutte contre le terrorisme depuis plus de cinq ans. Une activité qui s’est répandue dans le Sahel après l’occupation du nord Mali par des groupes djihadistes à partir de 2012. Ils ont été délogés du septentrion malien mais n’ont pas pour autant été vaincus. Pour continuer d’exister, ils ont compté sur diverses sources de financement. Aujourd’hui, alors que ces sources de revenus s’étiolent, les terroristes ont besoin de renouveler leurs stratégies pour gagner beaucoup d’argent en passant incognito. C’est pour cette raison, rappelle Idrissa Ouattara expert au Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) que « Le mécanisme juridique international de lutte contre le financement du terrorisme crée des obligations à la charge des IF (institutions financières), des EPNFD (Entreprises et Professions Non Financières Désignées) et des OBNL (Organismes à But Non Lucratif) ». « Il n’y a pas d’autres manières de combattre le financement du terrorisme, ainsi que l’atteste du reste la résolution 2462 du Conseil de sécurité des Nations unies », poursuit-il en identifiant les casinos et jeux de hasard parmi les Entreprises et professions non financières désignées ». Un secteur dont les vulnérabilités sont réelles admet l’expert. « À mesure que l'encadrement du secteur financier devient plus sérieux et plus rigoureux, les criminels se dirigent de plus en plus vers le secteur non financier y compris les jeux de hasard en ligne dont les vulnérabilités ont trait à l'existence de failles juridiques et l'absence de mécanismes de contrôle ou de supervision », détaille le Dr Ouattara.



« Les pays doivent s’employer à identifier, évaluer et comprendre les risques de financement du terrorisme associés, dans le but d’apporter la riposte appropriée », recommande-t-il. La riposte de 1xbet consiste à prendre des « mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment d’argent et le terrorisme international ». « Dans le même temps, la société maintient une position forte et fondamentale pour prévenir toute sortes d’activités illégales », tente de rassurer la « SOCIETE » qui attend d’avoir « des raisons de soupçonner que les fonds apportés au compte de l’utilisateur sont liés au financement du terrorisme ou bien à l’activité de légalisation des produits obtenus par des moyens illégaux » pour informer les « instances officielles concernées ».



La prévention ne doit-elle pas commencer par la mise en place de barrières contre toute utilisation de la plateforme à des fins malsaines. Aussi devrait-elle s’enquérir de l’identité réelle de ses utilisateurs avant même qu'ils ne commencent à faire des gains importants mais entre le discours et les actes, nous parions qu’il y a un creuset profond. Un usager régulier confesse qu’il « m’arrive de gagner des sommes allant de 20 000 à 70 000 francs, mais aucune demande de justification ni de mon âge ou encore de l’origine des fonds misés ou de la destination du gain n’a été formulée par la société de pari ». Même lorsque 1xbet s'acharne à vérifier l'identité d'un joueur trop chanceux pour soi-disant lutter contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, sa bonne foi est remise en question. Après tout, c'est un jeu...