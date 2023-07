Montée en Ligue 1 à l’issue d’un supposé match « truqué », le vice-président de l’US Ouakam contre-attaque : « Respectons les dirigeants sportifs ! »

L’union sportive de Ouakam va retrouver l’élite des clubs sénégalais avec son retour en Ligue 1 de football au terme du championnat de seconde division qu’ils ont terminé avec une seconde place. Seulement, malgré leur belle saison 2022/2023, la dernière victoire 6-1 obtenue par l’USO sur l’équipe de Thiès FC, a soulevé des questionnements sur un éventuel trucage de la partie. Une thèse balayée d’un revers de main par Alioune Badara Diop, le vice-président de l’US Ouakam, également en charge des finances et du partenariat du club.

Assez désabusé par de telles allégations, il a botté en touche au micro de Dakaractu, mettant en lumière les performances remarquables réalisées par le club ouakamois qui a défait de gros bonnets de la L2 parfois sur de lourds scores.

Pour ce qui est de la très large victoire 6-1 de Ouakam (2ème, 44 pts +18) sur Wallydaan, lors de la 26ème et dernière journée de la Ligue 2, qui leur a permis de valider leur 2ème place au classement général, juste devant Ajel (3ème, 44 pts +14) grâce à une meilleure différence de buts, il s’est expliqué.

« On a la meilleure attaque, on a le meilleur buteur du championnat dans nos rangs en l’occurrence Abdou Aziz Cissé. On est la deuxième meilleure défense du championnat. Statistiquement parlant aujourd’hui cette équipe a été excellente à tous les niveaux. Si on regarde les scores que l’USO a réalisés, nous avons battu le DUC 6-0. On est la seule équipe, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, a avoir marqué six buts dans un même match. On a battu Oslo qui était 4ème sur le score de 3-0. Une excellente équipe d’Oslo… Donc Ouakam est une équipe qui peut logiquement battre Walydaan 6-1 », s’est-il défendu.

De plus, le vice-président de l’USO a rappelé pour s’en convaincre qu’une mobilisation exceptionnelle avait été faite afin de porter l’équipe vers la montée en Ligue 1… « Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ouakam s’était mobilisé pacifiquement pour venir au stade de façon massive. La veille du match en une heure de temps tous les billets étaient écoulés. Par responsabilité, nous avons décidé de vendre seulement 1200 billets pour éviter qu’il y ait des problèmes au niveau du stade. Tous ces éléments font qu’on avait mis toutes les chances de notre côté pour finaliser cette accession en Ligue 1. »

Poursuivant sa plaidoirie en faveur de club Ouakamois, Badou Diop, ajoute que : « Si on regarde les résultats qui sont en train d’être réalisés dans le football sénégalais depuis 10 ans, on doit tous reconnaître qu’il y a quand même une culture de la performance. Respectons les dirigeants sportifs. Il y a un bon travail qui a été fait par les dirigeants sénégalais. Et cela commence au niveau amateur. Donc, il faut dire qu’on a de très grands dirigeants sportifs au Sénégal. Et, l’illustration la plus patente ce sont les résultats et la qualité du football. il faut aller au stade et regarder le football qui est pratiqué par les clubs. »

Loin d’accepter la thèse du match truqué, le vice-président de l’USO invite les personnes sceptiques à regarder de plus près ce qui se fait dans le football local. « Regardez ce qui s’est passé en coupe du Sénégal. Nous avons été éliminés par le Casa sports à l’issue des tirs au but. À l’issue d’une rencontre âprement disputée et largement dominée par l’USO. Nous avons éliminé l’équipe de Gorée en coupe du Sénégal, de même que l’équipe de Teungueth FC Aujourd’hui il n’y a plus de différence notable entre la Ligue 1 et la ligue 2. »

Pour finir, il est revenu sur le grand retour de Ouakam en Ligue 1 et les défis qui attendent ce club mythique… « Il faut préciser d’abord qu’on considère que la Ligue 1 est notre place naturelle. L’USO existe depuis 1951. Nous fêtons nos 72 ans cette année. Ce n’est pas rien ! On a été champion du Sénégal en 2011, on a trois coupes du Sénégal… L’idée aujourd’hui c’est de renforcer davantage l’équipe. Nous avons de très bons joueurs. Nous avons également renforcé l’organisation du club et la collaboration avec les supporters... »