Montée de la tension entre le Rwanda et le Congo : les vives préoccupations du Président de l’UA Macky Sall

Le Président Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine, a exprimé sa grave préoccupation face à la montée de la tension entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo. Sur Twitter, en effet, il a appelé toutes les parties au calme et à la désescalade, et les invite à privilégier le dialogue pour la résolution pacifique de leur différend avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africaine...Pour rappel Kinshasa accuse le Rwanda de complicité avec les rebelles du M23, ce que Kigali a démenti. La tension est montée à Goma depuis que les combats se sont rapprochés du chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans l'est explosif de la RDC.