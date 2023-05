Mondial U20 : Trois joueurs sénégalais dont Lamine Camara et Papa Diallo retenus par leurs clubs, la FSF impuissante !

La Fédération sénégalaise de football est impuissante face à la du club français de Ligue 2, le FC Metz. Les Grenats ont refusé de donner une suite favorable à la requête de la Fsf pour la libération de deux footballeurs international sénégalais en l’occurrence Lamine Camara et Papa Diallo récemment sacrés champions d’Afrique de la CAN U20 et du Chan 2023.



Dans un communiqué publié ce lundi, la FSF « porte à la connaissance du public que le FC Metz a refusé fermement et définitivement de libérer les joueurs Lamine Camara et Papa Amadou Diallo pour leur participation à la prochaine Coupe du Monde des U20, malgré la demande insistante du Président de la FSF. »



C’est également le cas de Mamadou Lamine Camara retenu au Maroc par son club.

« Pour M. L Camara de l'AS Berkane, la même situation de refus prévaut même si des discussions sont en cours pour une libération pour compter du 15/05/2023. »



La fédération sénégalaise de football, visiblement impuissante, de préciser que : « La FIFA n'oblige pas les clubs à libérer les joueurs au profit des sélections nationales jeunes lors des CDM U20 & U17. » Autrement dit, c’est l’impasse totale pour la sélection sénégalaise qui risque de se voir priver de trois de ces meilleurs joueurs.



Ces derniers pourraient rater la coupe du monde des moins de 20 ans prévu du 20 mai au 11 juin 2023 en Argentine.