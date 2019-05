Mondial U20 : Les « Lionceaux » dégustent les « Cafeteros » de la Colombie et se hissent en huitième de finale (Sénégal 2-0 Colombie)

Puisque qu’on ne change pas une équipe qui gagne, Youssouf Dabo avait reconduit la même équipe qui avait débuté face à Tahiti. Dès les premières minute de la rencontre, la Colombie fidèle à sa réputation d’équipe joueuse et physique, imprimait un rythme soutenu. Obligeant ainsi les « Lionceaux » à répondre au défi physique pour ne pas laisser l’initiative du jeu et la possession aux « Cafeteros. » Pour ce faire, le capitaine Cavin Diagne et Lopy se sont particulièrement illustrés dans l’entre jeu, enrayant les premières offensives Colombiennes.



Avec moins de 40% de possession de balle durant la première période, le Sénégal qui évoluait en 4-2-3-1 avec un bloc bas, a dû se contenter d’attaques placées. Une tactique qui faillit payer à la 15e minute avec un débordement de Dion Lopy omniprésent dans l’entre jeu qui servait admirablement Ibrahima Niane d’un centre au second poteau, malheureusement la reprise de volée de Niane s’envolait au-dessus des cages Colombiennes. Porté par un Arroyo incisif et percutant dans son couloir droit, les « Cafeteros » ont à plusieurs reprises, tenté d’ouvrir le score.



Peu après l’heure de jeu (33e) l’attaquant Sénégalais, Ibrahima Niane, bousculé dans la surface adverse, bénéficiait d’un penalty suite à la consultation de la VAR. Cest d’ailleurs Ibrahima Niane lui-même qui se chargera d’exécuter la sentence prenant le gardien à contre-pied (1-0, 34e.) Un but qui permet aux hommes de Youssouph Dabo de reprendre les rennes du match, Souleymane Aw passait tout près de marquer le deuxième but Sénégalais à la 38e avant de voir son coup franc sorti in extremis par le portier Colombien (1-0) à la mi-temps.

Michael Oliver, l’arbitre Anglais du match, sifflait la deuxième mi-temps de cette partie encore indécise. Et, d’emblée le Sénégal tentait de mettre le but du break, Amadou Sagna délivrant un joli centre à Ibrahima Niane qui se jetait au second poteau manquant de quelques centimètres la balle. Dans la, foulée, le même Amadou Sagna débordait de son couloir gauche, éliminait son vis-à-vis pour faire rentrer dans la surface Colombienne avant d’être contré. Piqué dans leur orgueil les Colombiens se lançaient à l’assaut de la cage de Daily Kobaly Ndiaye qui a dû jouer des gants pour soulager sa défense.



Malgré les nombreuses fautes commises de part et d’autre, la partie revêtait une forte intensité qui démontrait l’importance de faire un bon résultat. C’est dans ce sens que Ousseynou Niang faisait son entrée à la 72e, prenant la place d’Amadou Sagna dans le couloir droit pour apporter plus de percussion. Huit minutes plus tard, Amadou Ciss cédait sa place à Faly Ndao le pensionnaire de Teungueth FC (80e) montrant ainsi l’intention du sélectionneur Sénégalais de conserver le résultat.



Le sort du match sera scellé à la 82e minute avec un deuxième penalty accordé aux « Lionceaux » et transformé par Dion Lopy qui envoyait le Sénégal en Huitième de finale (2-0.) Les « Lionceaux » joueront leur dernier match de poule le 29 mai contre le pays hôte, la Pologne à 18h30 GMT.