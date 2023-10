Mondial U17 / Lat Diop lance ses Lionceaux à l’assaut de l’Indonésie : « Au-delà du Sénégal vous représentez toute l’Afrique ! »

A peine installé, le nouveau ministre des sports, Lat Diop, a procédé à la cérémonie officielle de remise du drapeau national aux Lionceaux en partance pour la Coupe du Monde de la catégorie des moins de 17 ans. Pour sa première cérémonie le ministre, Lat Diop s’est fendu d’un discours très mobilisateur en plus d’un poignant message de combativité et de bravoure adressé aux jeunes footballeurs.







En présence de Djibril Wade, premier vice-président de la fédération sénégalaise de football et président de la Ligue Pro, le ministre des sports s’est félicité du travail de longue haleine abattu par la FSF en parfaite collaboration avec les services étatiques. « Votre nomination n’est pas une surprise eu égard à votre parcours au niveau du football sénégalais » a témoigné le président de la Ligue professionnelle de football.







Ce mondial de football est prévu du (10 novembre au 02 décembre 2023) en Indonésie avec 24 sélections réparties en six groupes de quatre. Le Sénégal partage le Groupe D avec : Le Japon, la Pologne et l'Argentine. Une poule assez relevée si on en croit le sélectionneur des lionceaux, Serigne Saliou Dia, qui s’attend déjà à des oppositions de styles avec l’Europe, l’Asie et l’Amérique face à l’Afrique. D’après lui, ses poulains ont toutes les cartes en main pour réaliser une bonne compétition.