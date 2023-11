Mondial U17 : La France élimine le Mali et rejoint l’Allemagne en finale !

Les bourreaux des Lionceaux du Sénégal sont en finale ! La France vient de décrocher sa qualification pour le dernier acte de la Coupe du monde U17. Les Bleuets ont battu le Mali ce mardi 28 novembre (2-1.) Profitant de l’expulsion d’un joueur malien, les français qui étaient menés à la mi-temps (1-0), ont renversé la tendance (2-1.)



Sereins et menant au score après les 45 premières minutes grâce à Ibrahim Diarra (1-0, 45+4), les Maliens ont fini par se saborder en deuxième mi-temps. Les Aiglons finiront la demi-finale à 10 après l’expulsion de Souleymane Sanogo suite à un tacle appuyé sur Bouneb. Dans la foulée, Yvan Titi avait égalisé de la tête sur un coup-franc parfaitemente tiré au second poteau (1-1, 56e.)



Les Bleuets retrouveront l’Allemagne en finale, le 2 décembre prochain. Au terme d’une rencontre folle, Les allemands ont fini par l’emporter sur l’Argentine, à la séance de tirs au but (3-3, tab 4-2.) La finale promet d’être épique ! Le Mali a encore une chance de rentrer avec la médaille de bronze à l’issue de la petite finale face aux argentins.



Mouhamadou Moustapha GAYE