Mondial Qatar 2022 : notre compatriote Khaby Lame nouvelle égérie du Groupe « Qatar National Bank ».

Le groupe Qatar National Bank a annoncé avoir conclu un accord avec l’influenceur Khaby Lame qui sera son ambassadeur pour la Coupe du monde 2022. L’institution financière compte sur l’influenceur pour promouvoir le soutien de la banque à la compétition. La Qatar National Bank a même lancé sa première campagne avec Khaby Lame sur le thème « rêver grand ». À cette occasion, Khaby Lame a tourné le 27 septembre son tout premier spot publicitaire télévisé.

« Le choix de Khaby Lame comme ambassadeur de QNB reflète l'ambition sans limite du Qatar en accueillant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. En suivant ses rêves, Lame, tout comme le Qatar, a atteint ses objectifs. Nous célébrons ensemble un monde où tout est possible. Alors que le Qatar se prépare à accueillir des millions de fans de football cet hiver, nous pouvons certainement être fiers de ce que nous avons accompli, à la fois en tant que banque et en tant que pays », a déclaré Heba Ali Al Tamimi, directrice générale des communications du groupe QNB.

Khaby Lame est un tiktokeur Sénégalais de 22 ans vivant en Italie et le plus suivi du monde avec plus de 143 million de followers. Ce succès sur les réseaux sociaux lui a permis d’attirer des marques de divers horizons. Après les marques de vêtements et les studios de cinéma, c’est au tour des institutions financières de communiquer en utilisant l’image de la star des réseaux sociaux.

Khaby Lame a déclaré selon l’agence « ecofin » être très heureux d'être l'ambassadeur de QNB pendant la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. « Je crois que je suis très semblable à la banque, je fixe mes rêves et je réalise l'impossible. J’ai hâte d'explorer le tournoi à travers l'objectif de QNB et de créer des souvenirs inoubliables »