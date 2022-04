Mondial Qatar 2022 / Poule A : adversaire des Lions, l’Équateur participe à la compétition mondiale pour la quatrième fois.

L’Équateur a décroché son billet pour la Coupe du monde, jeudi lors de l'avant-dernière journée des qualifications sud-américaines, en s'emparant des deux dernières places de la poule unique directement qualificatives.



L’Équateur va donc participer à cette compétition pour la quatrième fois de son histoire seulement, après 2002, 2006 (meilleur résultat avec un huitième de finale) et 2014, malgré sa défaite au Paraguay (3-1). Ils s'envoleront avec le Brésil et l'Argentine pour le Qatar (21 novembre-18 décembre).



Sans vedette parmi ses joueurs, la majorité d'entre eux évoluant dans le championnat domestique, La Tri a imposé sa densité physique au fil de ces éliminatoires, se montrant plus régulière que ses concurrents malgré quelques contre-performances notoires, comme jeudi face au Paraguay avec une défense aux abois.



L'Équateur (3e, 25 points) a surtout profité des faux-pas des autres prétendants, la Colombie en tête qui est passée à côté lors de ces éliminatoires survolées sans grande opposition par les deux sélections majeures en Amérique du sud, Brésil et Argentine, toujours invaincus.



Parmi les Joueurs emblématiques de l’équateur, nous avons :

Benjamin Farandola.

Killy Álvarez.

Rodolfo Bodipo.

José Luis Rondo.

Javier Balboa.



L'équipe d'Équateur de football est la sélection de joueurs de football équatoriens représentant le pays lors des compétitions régionales, continentales et internationales sous l'égide de la fédération équatorienne de football.



Les Équatoriens ont achevé l'année 2016 à la 20e place mondiale selon le classement FIFA et au 7e rang sud-américain. Elle est placée dans la poule A de la coupe du monde Qatar 2022, avec le pays organisateur du tournoi, la meilleure équipe d’Europe (les pays bas) et les champions d’Afrique (le Sénégal).