Mondial Qatar 2022 – Camp de base : Les Lions seront en regroupement à Duhail Handball All Sports…

La FIFA vient de dévoiler les camps de base et hôtels des différentes équipes qui prendront part à la coupe du monde de football Qatar 2022 (21 novembre au 18 décembre.)



Comme annoncé par la FIFA, les 24 délégations seront toutes logées dans un rayon de 10 Km conformément au compact concept.

Ainsi, le Sénégal qui est logé dans le groupe A, avec le pays hôte, le Qatar, l’équateur et le Pays-Bas, sera établi au camp de base Duhail Handball All Sports (Hôtel) et fera ses sessions de préparation au Al Duhail section 2 situés à Doha.

Il s’agit d’un complexe omnisport moderne construit en 2014 avec toutes les commodités requises pour une bonne préparation des champions d’Afrique en titre.

Les Lions, la délégation et même une partie des supporters et autres membres de la presse devraient également être logés dans cette zone et ce, tout au long de la compétition.

En terme de capacité d’accueil le Al Duhail comporte en son sein

60 chambres en plus de loges individuelles pour les joueurs, un restaurant, une piscine, un gymnase, etc...