Mondial Qatar 2022 – Accréditations : La presse sportive sénégalaise dispose de 48 codes selon le président de l’Anps…

La presse sportive sénégalaise s’est vu attribuer 48 codes d’activation par la FIFA, afin d’accéder aux comptes media chanel qui ont été prévus par l’instance dirigeante du football mondial dans le cadre de la couverture du mondial de football Qatar 2022 (21 novembre au 18 décembre.)



L’information a été dévoilée ce lundi, par Abdoulaye Thiam, le président de l’association nationale de la presse sportive sénégalaise (Anps) au cours d’une conférence de presse. « Nous avons en tout 48 codes… 35 pour les journalistes et 13 photographes », a fait savoir Abdoulaye Thiam qui a insisté sur l’obligation pour la presse audiovisuelle (télé, radio et web tv) d’acquérir les droits pour disposer des accès et de l’exploitation des images relatives à la compétition…



Afin de veiller à la protection des reporters par leur organe de presse et de décerner ces codes aux ayants droit, l’Anps exigera également le versement d’ici le 10 août, d’une caution de 1.5 million de FCFA qui sera restitué une fois à Doha. Tout en sachant que les demandes d’accréditations seront clôturées le 15 août prochain.



Une manière de garantir une couverture médiatique correcte aux journalistes qui devront également prendre une troisième dose de vaccin anti Covid-19 sous peine d’une isolation de cinq jours une fois au Qatar…