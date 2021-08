Mondial Beach Soccer / Ngalla Sylla suite à la défaite en demi-finale : « On doit monter sur le podium... »

L'heure n'est pas aux regrets et à la démotivation, a fait comprendre l'entraîneur de l'équipe nationale de Beach Soccer, Ngalla Sylla, suite à l'élimination du Sénégal en demi-finale par le Japon (5-2.)



Malgré la cruelle défaite qui a empêché les Lions d'accéder à la finale, coach Ngalla préfère remobiliser ses troupes afin qu'elles abordent le match pour la médaille de bronze, de la meilleure des manières, contre la Suisse, ce samedi (15h00 GMT.)



Face aux nippons, c'est une sélection sénégalaise considérablement amoindrie qui a été défaite. Une victoire méritée selon le technicien sénégalais : " Le Japon a mérité cette place de finaliste. Même si nous n'avons pas démérité, c'est la loi du sport, il faut un vainqueur et on l'accepte... Après un début de match difficile, on a pris des buts sur des gestes accrobatiques (retournés) c'est très difficile de défendre dessus...



Désormais, seule la victoire contre la Suisse est envisageable à laisser entendre Ngalla Sylla. " le tournoi n'est pas encore terminé, c'est à nous de rester focus sur la troisième place. On doit monter sur le podium. Il faut oublier très vite la défaite, le délai est très court pour la récupération. Mais demain, on fera le maximum pour monter sur le podium."



Une médaille de bronze serait exceptionnelle pour le Sénégal qui pourrait ainsi conclure cette aventure mondiale sur le podium...