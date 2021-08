Mondial Beach Soccer 2021 : Le Sénégal démarre par une victoire 6-1 contre l'Uruguay avec un triplé de Raoul Mendy.

Surpris dès les premières minutes de leur confrontation avec l'Uruguay (1-0), pour leur match d'ouverture à cette coupe du monde de Beach soccer, les Sénégalais ont très vite réagi. En effet, l'égalisation n'a pas tardé à se concrétiser grâce à l'inévitable buteur des Lions, Raoul Mendy qui, après seulement quatre minutes de jeu, a remis les compteurs à égalité. Une superbe frappe croisée, imparable pour le portier uruguayen (1-1.)



Auparavant, l'excellent Al Seyni Ndiaye auteur d'une grosse prestation, avait réussi à stopper un pénalty, permettant aux siens de rester dans le match. Dans la foulée, c'est le défenseur sénégalais, Ninou Diatta qui profitera d'un coup-franc direct pour donner l'avantage aux Lions du Sénégal après six minutes disputées dans la première partie de jeu (2-1.)



Après une courte pause, c'est une sélection sénégalaise plus déterminée qui s'est engagée sur le sable Russe avec l'objectif de faire le break une bonne fois, face à leur adversaire du jour. Chose qui sera faite avec les buts successifs de Raoul Mendy qui y est allé de son doublé (3-1) et Mamour Diagne de Yoff Beach soccer pour le 4-1.



En fin de partie, Mendy signera un joli triplé (5-1) avant que le pensionnaire du Jaraaf, Mamadou Sylla ne s'offre un mini rush dans le camp adverse avant de décrocher une lourde frappe, placée dans le petit filet (6-1.)



Les Lions démarrent parfaitement leur tournoi avec ce succès convaincant. En 2007, lors de la coupe du monde, le Sénégal avait déjà battu l'Uruguay sous la marque de 5-2, dans le groupe D.



Pour cette édition qui se déroule du 20 au 30 août en Russie, les lions partagent le groupe D avec le Portugal qu'ils affrontent le dimanche 22 août à 16h30 Gmt et Oman contre qui ils joueront le mardi 24 août à 13h30 Gmt.