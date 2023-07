Mondial 2026 : Les Lions démarrent leur campagne en novembre 2023, découvrez les différentes dates…

Sauf changement dans la programmation établie par la CAF, les 54 sélections africaines vont entamer la campagne de qualification à la prochaine coupe du monde 2026, à partir du mois de novembre 2023. Au total, 10 journées de compétition ont été programmées sur une durée de près de 23 mois.



Juste avant la coupe d’Afrique, Côte d’Ivoire, 2024 (13 janvier au 21 février), les sélections africaines, vont donc jouer les deux premières journées dédiées à ces éliminatoires du mondial 2026, précisément le 13 et le 21 novembre 2023. S’en suivront les 3eme et 4eme journées en fin de saison entre le 3 -11 juin 2024. Voici l’intégralité de la programmation …





Le programme complet des éliminatoires du mondial 2026 :



1ère et 2eme Journées



13-21 novembre 2023



3eme et 4eme Journées



3-11 juin 2024



5eme et 6eme Journées



17-25 mars 2025



7eme et 8eme Journée



1-9 septembre 2025



9eme et 10eme Journées



6-14 octobre 2025



Tournoi de barrage - CAF



10 au 18 novembre 2025



Tournoi de barrage - FIFA



À partir de Mars 2026