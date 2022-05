Mondial 2022 : le match Brésil-Argentine va finalement être rejoué

C’est un match qui avait fait parler de lui, et pas uniquement pour sa très courte durée, seulement 5 minutes. La rencontre entre le Brésil et l’Argentine suspendue à cause de soupçons de non-respect du protocole sanitaire anti-Covid va finalement être rejouée.

La rencontre entre le Brésil et l’Argentine aura finalement une fin et surtout un résultat. La Fifa a confirmé lundi que le match – qui comptait pour les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar – allait bien être rejoué… alors qu’il n’y a plus d’enjeu.

La Fifa a décidé en février de faire rejouer la rencontre – au grand dam des équipes concernées -, et de suspendre les joueurs incriminés pour deux rencontres. Les fédérations argentine (AFA) et brésilienne (CBF), également visées par des amendes en raison de plusieurs manquements et infractions, avaient annoncé dans la foulée faire appel.



LES DEUX ÉQUIPES SONT DÉJÀ QUALIFIÉES

« La Commission de recours a confirmé que le match devra être rejoué et maintenu l’amende de 50.000 francs suisses (environ 48.000 euros) imposée à chacune des deux fédérations du fait de l’arrêt définitif du match », a écrit la fédération internationale dans un communiqué. La commission a aussi réduit l’amende infligée à la CBF de 550.000 CHF à 250.000 CHF (environ 240.000 EUR), et celle de l’AFA, de 250.000 CHF à 100.000 CHF (environ 95.000 EUR)

L’arrêt définitif de ce match n’a pas empêché le Brésil de Neymar et l’Argentine de Lionel Messi de décrocher par la suite leur billet pour le Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre). La tenue de cette affiche d’ici le tournoi final devrait donc n’avoir aucun enjeu comptable, mis à part le fait de boucler définitivement le calendrier de la poule unique sud-américaine. Qu’importe le résultat, les Brésiliens sont certains de terminer en tête de la poule et les Argentins, à la deuxième place.