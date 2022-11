Mondial 2022 (groupe A) : Orphelin de Sadio Manè, le Sénégal battu d’entrée par les Pays-Bas (2-0) !

De l’intensité, des occasions de buts à profusion et beaucoup de duels dans l’entre jeu ! Ceci pourrait résumé le match qui a opposé le Sénégal au Pays-Bas, ce lundi au Al Thumama stadium de Doha. Entre l’opposition de style des deux techniciens avec d’une part le vétéran Louis Van Gaal et son redoutable 3-5-2 et d’autre par la nouvelle génération incarnée par Aliou Cissé en formation 4-3-3.

Une bataille tactique qui a tourné à l’avantage des hollandais victorieux 1-0 sur un but venu de nul part marqué par Agakpo qui a coupé le centre avant l’intervention de Mendy. Dans ce fondé match décousu, Klassen profitera d’une contre-attaque menée par Depay dont la frappe a été sortie par Édouard Mendy, pour rabattre le ballon dans les filets (2-0, 90e.)

Loin d’avoir été ridicules, les sénégalais ont plus manqué de justesse dans le dernier tiers mais surtout de dangerosité pour prendre à revers les Oranje. Ces derniers portés par un très bon Frenkie De Jong ont bouffé les Lions dans le milieu de terrain qu’ils ont accaparé pour mieux lancer leurs attaques placées. Plus réalistes les hollandais ont mis au fond deux de leurs trois tirs cadrés.

Privés de Sadio Manè et puis de Kouyaté et abdou Diallo blessés en cours de partie, les Lions n’ont pas joué leur meilleur football. En dépit de la présence de Krepin Diatta et Ismaëla Sarr, les champions d’Afrique ont été très timide sur le plan offensif.

Une équation à résoudre par Aliou Cissé qui va devoir très rapidement trouver la bonne formule pour aller battre le pays organisateur, le Qatar vendredi prochain…