Mondial 2022 - Staff médical des Lions, la FSF pas satisfaite : « Nous devons hisser nos exigences! » (Augustin Senghor)

Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football s’est réuni ce jeudi dans les locaux de la FSF avec comme un des points sur la table de Augustin Senghor et Cie, le bilan de la participation du Sénégal au mondial 2022. Pour ce qui est de la gestion des cas de blessures et de maladie au sein de la tanière qui a été touchée au Qatar, le président de la FSF estime qu’il y a beaucoup à faire pour être dans ce sens… Le docteur des lions, Abdourahmane Fédior et son collègue, Manuel Afonso sont interpellés !À ce propos, Augustin Senghor d’annoncer : « Je voudrais aussi toujours dans cette coupe du monde, dire que nous avons eu des échanges particuliers sur le rapport médical. Je pense qu’aujourd’hui le football sénégalais a atteint un niveau tel que nous devons aussi hisser nos exigences à ce niveau ou même à un niveau supérieur, nos exigences dans tous les domaines. » Autrement dit, le bilan médical n’a pas vraiment donné satisfaction lors du mondial.C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a rappelé la gestion pas assez efficiente de la maladie du sélectionneur national et du cas de certains joueurs…« L’aspect relatif au médical (maladie, blessure des joueurs etc... ) a été abordé. Et, nous avons pensé qu’il y a beaucoup de choses qu’il va falloir revoir parce que quand on parle de blessure on parle aussi de maladie, la gestion de la maladie du coach qui l’a empêché d’être opérationnel entre le 3ème match et le match de huitièmes de finale a été évoqué… »En plus de l’encadrement technique des Lions, la fédération Sénégalaise devrait aussi renforcer le staff médical qui a été pointé du doigt par le club de Cheikhou Kouyaté, Nottingham Forest, dont le manager s’était offusqué de la gestion de la blessure de Cheikhou Kouyaté.Blessé contre les Pays-Bas, ce dernier a subi une opération dès son retour en Angleterre...