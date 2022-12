Mondial 2022 : Lionel Messi est élu meilleur joueur du tournoi, Kylian Mbappé meilleur buteur…

Sans grande surprise, Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de la 22ème édition de la coupe du monde de football. À l’issue de la finale épique, remportée ce dimanche au détriment de la France qui s’est battue jusqu’aux tirs au but (3-3,4-2), Messi a été célébré au Qatar.

Il faut dire qu’en plus de son doublé en finale portant son total de buts à six, Léo Messi a été l’un des grands artisans du sacre argentin au Qatar avec trois passes décisives. Suffisant pour lui donner le ballon d’or du tournoi qu’il a survolé.

En outre, Kylian Mbappé qui, du haut de ses 23 ans est plus que jamais dans l’histoire du football mondial, avec ses sept buts marqués lors de ce mondial 2022, est logiquement le meilleur attaquant du tournoi. Il s’agissait de ses 10e, 11e et 12e en coupe du monde dont quatre en finale (2018 et 2022).