Mondial 2022 : La vaccination ne sera pas obligatoire pour entrer au Qatar…

La vaccination contre la Covid-19 ne sera pas obligatoire pour les spectateurs du Mondial 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre.) Les supporters et autres délégations devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, a annoncé ce jeudi le comité d’organisation.



Il suffira de présenter un test négatif à la Covid-19 avant le départ pour pouvoir entrer au Qatar et assister à la compétition (20 novembre au 18 décembre). Par contre, le port du masque sera obligatoire dans les transports publics et les établissements de santé.



Toute personne testée positive pendant le tournoi devra s’isoler pendant 5 jours puis porter un masque pendant 5 jours...