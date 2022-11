Mondial 2022 : L’intendant de la sélection des Black Stars, a oublié les maillots au Ghana…

Le Ghana est dans le groupe H avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, l’Uruguay et la Corée du Sud. Ils doivent jouer leur premier match le 24 novembre face aux Portuguais…

C’est une histoire insolite que vient de relater le journaliste sportif, Marc Leonel Chouamo, sur son compte twitter, ce mardi. Alors que la sélection ghanéenne est déjà au Qatar et en pleine préparation de son match dans cette coupe du monde, les joueurs risquent de ne pas avoir de maillots à cause de la négligence de l’intendant.Celui-ci, d’après les renseignements de la source citée ci-dessus, a malencontreusement laissé les survêtements au Ghana, au moment d’embarquer leurs bagages. Pas de maillots pour André Ayew et ses coéquipiers. !« L’intendant du Ghana a oublié les maillots de la sélection au pays. Ils seront acheminés vers le Qatar par les services postaux mais la fédération craint de ne pas les avoir à temps pour le 1er match à cause de la lenteur des services postaux ghanéens », précise le journaliste.