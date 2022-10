Mondial 2022 : Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers recevront le drapeau au Qatar selon le ministre des sports…

Comme annoncé, l’équipe nationale de football n’aura pas le temps de faire un nouveau regroupement au Sénégal et surtout aller au palais de la république pour y recevoir le drapeau national des mains du président Macky Sall.



Si beaucoup s'accordent à dire que les Lions qui devraient entamer leur regroupement à Paris, recevront le drapeau sur place, lors d’une cérémonie délocalisée, il semblerait la donne ait changée.



En effet, attendue le 16 novembre au Qatar, soit quatre jours avant leur entrée en lice contre les Pays-Bas, la sélection nationale devrait recevoir le drapeau à Doha.



Si l’on en croit les dernières informations dévoilées par le ministre des sports, Yankhoba Diattara, qui a évoqué la question lors de sa rencontre avec les sénégalais établis au Qatar, ladite cérémonie traditionnelle devrait se tenir en terre Qatarie.



« On se dit à très bientôt pour d’abord la remise du drapeau, l’accueil des Lions et le premier match » a-t-il lancé aux ressortissants sénégalais basés à Doha, à l’issue de leur entrevue.



On pourrait donc logiquement penser que les Lions recevront le drapeau entre le 17 et le 19 novembre. Peut-être des mains du président Macky Sall attendu pour le match Sénégal vs Pays-Bas…