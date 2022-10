Mondial 2022 : Découvrez la répartition des 300 supporters sénégalais qui iront au Qatar dont 30 éléments de l’ASC Lébou-Gui…

On en sait un peu plus sur la répartition du quota des trois cent (300) supporters sénégalais qui seront au Qatar pour y supporter l’équipe nationale à la coupe du monde (20 novembre au 18 décembre.) D’après les informations fournies par Yankhoba Diattara le ministre des sports, actuellement à Doha, les comités de supporters les plus dynamiques et représentatifs auront leur quota de billets. C’est le cas des surprenants rufisquois de l’ASC Lébou-Gui …Sans donner tous les détails s’agissant de la répartition totale des 300 places très prisées, le ministre explique : « Nous aurons à peu près 300 supporters qui viendront du Sénégal dont 80 du 12ème Gaindé, 40 de "Allez Casa" et 30 de l’ASC Lébou-Gui. Mais également d’autres sénégalais qui sont organisés pour venir supporter l’équipe nationale lors de cette coupe du monde. Nous essaierons vraiment de former un seul bloc autour des Lions pour essayer de pousser les Lions vers la victoire », a informé Yankhoba Diattara depuis le Qatar