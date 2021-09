Mondial 2022 : Aliou Cissé n’exclut pas des changements contre le Congo

Le groupe ayant démarré la rencontre contre le Togo à Thiès mercredi dernier est susceptible de connaître des changements mardi contre le Congo, a laissé entendre le sélectionneur national, Aliou Cissé en conférence de presse, ce lundi à Brazzaville.



"Tous les joueurs présents sont prêts mais le 11 qui a joué contre le Togo peut bouger’’, a déclaré le sélectionneur national lors de cette rencontre avec les médias.



L’équipe nationale est un groupe élargi où tout le monde est capable d’apporter sa pierre quand on fera appel à lui, a ajouté Aliou Cissé.



Il a refusé toutefois de préciser si Moutarou Baldé du Teungueth FC qui a fait une entrée intéressante contre le Togo, sera titularisé.



"Je ne suis pas mécontent de la performance d’Ibrahima Mbaye qui a démarré la rencontre", a-t-il dit, confirmant que Baldé, l’arrière droit de TFC a fait une belle entrée.



Ce sera un match difficile où l’équipe nationale aura besoin de footballeurs en pleine possession de leurs moyens, a ajouté le sélectionneur national qui saura après la séance d’entraînement de ce lundi si Krépin Diatta et Nampalys Mendy arrivés blessés pourront intégrer le groupe.



Cheikhou Kouyaté, sorti en cours de jeu contre le Togo, n’a pas fait le déplacement.



Au sujet de Boulaye Dia qui court encore derrière un but, Aliou Cissé se dit satisfait de ce qu’il fait en sélection nationale.



"Par ses déplacements, il donne la possibilité à Sadio Mané de scorer comme contre le Togo’’, a rappelé le sélectionneur national au sujet du nouvel attaquant de Villareal (Espagne) qui a joué son premier match pour le Sénégal en octobre dernier.



Le Sénégal est sûr de sa force mais n’oublie pas qu’en Afrique, tous les matchs sont difficiles, a dit le sélectionneur, indiquant que face au Congo, ce sera contre une équipe que les Lions connaissent bien.



"Eux aussi nous connaissent bien", a-t-il par ailleurs ajouté.



Sur la route de la CAN 2017, le Sénégal a battu 2-0 en amical le Congo contre lequel il a joué les éliminatoires de la CAN 2021 (2-0 et 0-0).